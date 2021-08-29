Япония отказалась предоставить убежище россиянину, который проплыл 20 км с Курильских островов

Гражданин РФ просил предоставить политическое убежище.

Японские власти отказалась предоставить убежище гражданину России, который приплыл в страну с острова Кунашир, входящего в гряду Курильских остров. Мужчина преодолел 20 км.

Об этом написала газета Hokkaido со ссылкой на местных чиновников.

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Россиянина передадут генеральному консульству России в Саппоро на следующей неделе. По словам чиновников из правительства Японии и России, мужчина родом из города Ижевск, ему 38 лет. На остров Кунашир он переехал три года назад.

"РИА Новости" со ссылкой на генконсульство РФ в Саппоро пишет, что Япония официально сообщила российским дипломатам о задержании мужчины за нелегальный въезд. В диппредставительстве России сообщили, что сейчас продолжается рассмотрение о том, как он попал на территорию Японии.

Как правило, задержанных за нелегальный въезд в Японию депортируют, добавили в дипмиссии.

Справка

Между Москвой и Токио остается нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил, в частности острова Кунашир, а также островов Итуруп Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы "северными территориями" и не признает их российскими. Москва не признает самого факта территориального спора.

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