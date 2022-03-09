Япония отправила в Украину первую военную помощь: фото

Кроме доставки оборонных товаров, японское правительство обязалось принимать людей, убегающих от войны из Украины.

Вечером во вторник, 8 марта, транспортный самолет KC-767 вылетел с военной базы Комаки Сил Воздушной самообороны в центральной Японии в Польшу с грузом оборонительного назначения для украинской армии, сопротивляющейся российской агрессии.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

Груз, передающий Вооруженным силам Украины Япония не включает летальное оружие. В него входят палатки, бронежилеты, зимняя одежда, медицинские препараты для неотложной помощи, средства гигиены, электрогенераторы.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно объявил, что для Японии и ее национальной безопасности критически важно оказать поддержку Украине и решительно реагировать совместно с другими государствами на российскую агрессию. По его словам, нападение России нарушает международное право и "возмущает международный порядок до глубин".

Япония подвергла резкой критике вторжение России, заявляя, что оно подорвало суверенитет и территориальную целостность Украины, при этом агрессия длится уже вторую неделю, несмотря на международный резонанс и санкции. Кроме доставки оборонных товаров, правительство обязалось принимать беженцев из Украины.

В рамках пацифистской Конституции Япония имеет три общих принципа, определяющих, когда запрещается и разрешается перемещение ее оборонного оборудования за границу. В Министерстве обороны заявили, что в этом случае разрешение было предоставлено, поскольку Украина испытала вторжение с нарушением международного права.

Министр обороны Нобуо Киши заявил, что доставка товаров является солидарностью с народом Украины, который продолжает сопротивляться российскому вторжению, и Япония предоставит "максимальную поддержку".

Напомним, 8 марта состоялось подписание межправительственного соглашения в форме обмена нотами между Украиной и Японией о предоставлении на безвозмездной основе оборонного снаряжения для нужд украинской армии.

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