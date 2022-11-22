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Япония передаст Украине генераторы и фонари на солнечных батареях

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Япония передаст Украине генераторы и фонари на солнечных батареях

Фото: Associated Press

Япония заявила о своем желании поддержать украинцев перед зимой.

Правительство Японии передаст Украине генераторы и фонари на солнечных батареях. Общая сумма помощи составляет более 2,5 млн долларов.

Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Японии.

"Масштабное отключение электроэнергии в разных регионах Украины вызвано разрушением значительной части объектов энергетической инфраструктуры в результате атак со стороны России. В то время как зима в Украине становится холоднее, а дни – короче, эта помощь имеет важное значение как поддержка в подготовке к зиме для тех, кто не может пользоваться отопительными установками и осветительным оборудованием из-за отключения электроэнергии", – говорят в японском правительстве.

Токио будет реализовывать свою помощь через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Япония отмечает, что в сотрудничестве с международным сообществом, включая членов G7, продолжит поддерживать народ Украины, сталкивающийся с трудностями.

Напомним, ранее японское правительство говорило, что передаст Украине обогреватели и системы отопления для защиты от холодов, а также поделится уникальным опытом.

В частности, премьер-министр Японии Фумио Кисида обещал передать украинцам отопительное оборудование и другие средства защиты от холода, поскольку война с Россией близится к зиме.

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Дата публикации
Просмотры
114
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