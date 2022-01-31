Япония повышает готовность из-за запуска из КНДР баллистической ракеты средней дальности

Также правительство страны выразит сильнейший протест Пхеньяну.

После запуска из Северной Корее баллистической ракеты средней дальности в сторону Японии правительство страны находится в состоянии повышенной готовности.

Об этом сказал премьер-министр Японии Кисида Фумио, пишет NHK World Japan.

Он назвал этот запуск нарушением резолюций СБ ООН и заявил, что правительство страны выразит сильный протест Пхеньяну. Кроме этого, из- за запуска баллистической ракеты главы МИД Японии, США и Южной Кореи планируют собраться на встречу, обсудить Северную Корею.

"Пхеньян запустил эту ракету под более крутым углом, чем обычно, использовав навесную траекторию", — сказал глава японского правительства.

Напомним, утром в воскресенье, 30 января, КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела 800 км примерно за пол часа и упала за пределы исключительной экономической зоны Японии. Президент Южной Кореи Мун Чже Ин по итогам экстренного пленарного заседания Совета национальной безопасности страны назвал это "провокацией со стороны Северной Кореи".

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Впоследствии КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты "Хвасон-12" и показала фото из космоса.

Отметим, что инцидент произошел всего три дня спустя после того, как северокорейские военные запустили в сторону Японского моря две тактические ракеты класса "земля-земля".

5 и 11 января Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты, а 14 января запустила с поезда сразу две баллистические ракеты, поразившие цели в Японском море.

17 января с аэродрома в Пхеньяне выпустили две баллистические ракеты малой дальности КН-24, а 25 КНДР провела испытание двух крылатых ракет большой дальности.

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