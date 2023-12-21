Япония позволит экспорт компонентов Patriot в Европу: чем это поможет Украине

После принятия решения экспорт можно будет осуществлять в страны, где находятся держатели патентов.

Правительство Японии рассмотрит возможность поставки японских ракет для систем Patriot в страны Европы, которые могут помочь Украине.

Об этом информирует издание Nikkei Asia.

Сообщается, что власти Японии обновят инструкции по экспорту оборонной продукции уже 22 декабря.

После принятия такого решения поставки ракет и другого оборудования можно будет осуществлять в страны, где находятся патентные владельцы.

Издание сообщает, что Япония также позволит странам-получателям передавать оборудование третьим странам по предварительному согласию, но за исключением тех, кто непосредственно участвует в конфликте, в частности это касается Украины и Израиля.

Журналисты отмечают, что хотя это не позволит Соединенным Штатам передавать японские ракеты напрямую Украине, у Вашингтона будет возможность передавать украинцам оружие собственного производства.

Совет национальной безопасности Японии намерен одобрить поставки ракет Patriot в США еще в этом году. Ранее Вашингтон пригласил поставки, поскольку имеющееся количество оружия значительно уменьшилось.

Старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Канчиан заявил, что ракеты Patriot используют сейчас Украина, Израиль и Тайвань.

"США могли бы обеспечить эти страны поставками, но с некоторыми сложными компромиссами позже", — сказал Кансиан.

Напомним, ранее сообщалось, что США применят Patriot во время совместных с Израилем учений с имитацией атаки на ядерные объекты Ирана.

Кроме того, мы ранее информировали, что Япония ввела новый мощный пакет санкций против России.

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