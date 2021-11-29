Япония приостанавливает въезд иностранцев из-за нового COVID-штамма "Омикрон": подробности

Отметим, что ВОЗ рекомендует странам воздержаться от закрытия границ.

В Японии в понедельник, 29 ноября, объявили о приостановлении въезда всех иностранцев на территорию страны. Соответствующее решение в японском правительстве было принято на фоне распространения нового штамма COVID-19 "Омикрон".

Об этом сообщает The Associated Press.

"Мы делаем этот шаг как чрезвычайную меру предосторожности, чтобы предотвратить худший сценарий в Японии", — указал японский премьер-министр Фумио Кисида. По его словам, соответствующая мера вступит в силу во вторник.

Глава правительства страны призвал граждан продолжать придерживаться основных противоэпидемических мер, в том числе ношения масок.

Отметим, что Япония смягчила условия пересечения границы только в начале этого месяца, позволив въезд представителям бизнеса с краткосрочной визой, а также иностранным студентам и сотрудникам.

Между тем Всемирная организация здравоохранения рекомендует воздержаться от любой чрезмерной реакции, пока "Омикрон" не будет тщательно изучен.

Впрочем, несмотря на призывы ВОЗ, ряд стран уже ограничил пересечение своих границ. Так, в Израиле было принято решение о запрете на въезд иностранцев, а в Марокко с понедельника решили приостановить все входящие авиарейсы на две недели.

США также заявили о намерении запретить поездки из Южно-Африканской Республики и семи других африканских стран. "Это даст нам определенный период времени, чтобы повысить нашу готовность", – объяснил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

"Омикрон" уже был обнаружен на территории Европы и Северной Америки. В частности, в воскресенье в Нидерландах зафиксировали 13 случаев нового штамма COVID-19, а в Канаде и Австралии – по два.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен в начале ноября в странах Южной Африки.

Новости мира: в ВОЗ не рекомендуют закрывать границы из-за выявления нового штамма коронавируса

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