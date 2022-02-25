Япония присоединилась к санкциям против России за войну в Украине: детали

Япония присоединилась к санкциям против России за войну в Украине: детали

Также принято решение о приостановке выдачи вид для некоторых россиян.

Япония присоединилась к санкциям против России за войну в Украине. Премьер Японии Фумио Кисида объявил о введении нового пакета санкций против России, в частности, речь идет об экспортных ограничениях, сообщает Kyodo.

По сообщению агентства, санкции предусматривают запрет на экспорт в Россию полупроводников и заморозку активов российских финансовых институтов. Агентство не указывает, о каких структурах идет речь.

"Также принято решение о приостановке выдачи вид для некоторых россиян"- говорится в сообщении.

Читайте также: