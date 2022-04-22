Япония признала Курильские острова незаконно оккупированными Россией: это произошло впервые за 19 лет

Япония признала Курильские острова незаконно оккупированными Россией: это произошло впервые за 19 лет

Впервые с 2003 года МИД Японии назвал Курильские острова незаконно оккупированными Россией.

Страна вернулась к жесткой позиции по статусу островов, которую занимала фактически после окончания Второй мировой войны. Толчком к этому стала война России в Украине, которую Япония строго осудила.

Об этом пишет Japan News и NHK.

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Министерство иностранных дел Японии в своем отчете назвало Южные Курилы (у японцев – Северные территории) "неотъемлемой частью территории Японии". Такой трактовки МИД не использовало с 2011 года.

"Северные территории – это острова, над которыми у Японии суверенитет, они являются неотъемлемой частью Японии, однако сейчас незаконно оккупированы Россией", — заявили в МИД.

Кроме того, Япония назвала российское вторжение в Украину "безобразием, которое подрывает основы международного порядка не только в Европе, но и в Азии". В этих обстоятельствах, считают дипломаты, результаты территориальных переговоров с Россией становятся неопределенными.

МИД Японии также отмечает, что Токио возглавит усилия международного сообщества, чтобы не допустить попыток одного государства силой изменить статус-кво. Поэтому Япония будет сотрудничать со странами, разделяющими фундаментальные ценности демократии.

Напомним, ранее в РФ заявили, что больше не будут вести переговоры с Японией по мирному договору о южных Курильских островах.

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