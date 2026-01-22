Япония спустя 15 лет после Фукусимы перезапускает реактор на крупнейшей АЭС мира: что происходит

Касивадзаки-Карива. Фото: IAEA Imagebank /CC BY-SA 2.0

Япония сделала очередной шаг к возвращению атомной энергетики: впервые за 15 лет после аварии на Фукусиме на АЭС Касивадзаки-Карива снова заработал один из реакторов. Подтверждение о запуске предоставила компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO), оператор этого объекта и станции Фукусима-1.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Речь идет о реакторе №6, расположенном на побережье Хонсю. Подготовка к его запуску длилась несколько лет: ядерное топливо загрузили еще в июне 2025-го, но реактор находился в пассивном режиме из-за контрольных стержней, которые сдерживали процесс деления. После технических корректировок инженеры начали их постепенно извлекать 21 января 2026 года в 19:02 по местному времени — это и дало старт возобновлению работы.

TEPCO планирует полноценно запустить два блока — №6 и №7 — чтобы обеспечить электроэнергией восточную часть Японии, включая Токио. По данным МАГАТЭ, Касивадзаки-Карива остается крупнейшей атомной электростанцией мира по мощности: семь реакторов суммарно выдают 7965 МВт — этого хватило бы, чтобы полностью покрыть потребности Швейцарии.

Станция была остановлена после трагедии на Фукусиме-1 в 2011 году, когда землетрясение и цунами вызвали серию аварий и масштабные радиоактивные выбросы. Тогда эвакуировали около 160 тысяч человек, а вокруг станции установили 30-километровую зону отчуждения. После этого Япония отключила все свои ядерные реакторы, что резко уменьшило долю атомной энергии — с 30% до около 5% — и заставило страну полагаться на импорт топлива.

С перезапуском Касивадзаки-Карива и нескольких других блоков страна движется к постепенному возвращению атомной генерации. По оценке аналитика Japan NRG Филиппо Педретти, этот шаг может стать сигналом для других операторов: «Это сигнализирует о конце постфукусимского ядерного кризиса и подтверждает важность атома для стабильного энергоснабжения. Если даже TEPCO, коммунальная компания, причастная к катастрофе на Фукусиме-1, сможет перезапустить свою важнейшую электростанцию, другие объекты могут последовать этому примеру», — цитирует его Reuters.

