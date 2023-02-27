Япония требует от России вернуть северные территории - посол Украины

Позиция и риторика Японии сильно изменились за год полномасштабного вторжения России в Украину. Уже официально на уровне правительства Япония призывает Россию вернуть ей свои северные территории.

В декабре прошлого года произошло изменение и пересмотр стратегии национальной безопасности и оборонных планов, фактически впервые со времен Второй мировой войны кардинально изменивших позицию Японии.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

"Прежде всего, увеличивается очень резко военный бюджет, и Япония через несколько лет выйдет на третье место в мире по расходам на оборону. Во-вторых, будет производиться перевооружение надсовременными ракетами, возможно, самолетами. То есть речь идет о концептуальных изменениях в структуре сил самообороны. В третьих, Япония заявила о том, что она оставляет за собой возможность превентивного удара. Такого никогда не было", – рассказал Сергей Корсунский.

Также он добавил, что пока речь не идет об отмене мирной Конституции, о поставках оружия другим странам. Тем не менее, чувствуется, что в Японии очень озабочены происходящим.

“В течение прошлого года 89 пусков ракет, проводивших экзамены в Северной Корее. Всем понятно, что это с подачи России. Все это привело к тому, что Япония была вынуждена сказать, что пора пересматривать исключительно мирную позицию по отношению к России, потому что сколько ни говори слово "мир" — мир не наступит", — подчеркнул посол.

Напомним, что японское правительство к годовщине российского вторжения расширило списки санкций и ввело новые экспортно-импортные ограничения.

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