Япония увидела риск в войне в Украине: кого и для чего готовят КНДР

Министр обороны Японии заявил, что участие солдат КНДР в войне против Украины позволяет им получать современный боевой опыт с дронами, киберпространством и новыми тактиками.

Флаг Японии

Флаг Японии / © Reuters

Война в Украине имеет прямые последствия безопасности Японии, ведь Северная Корея отправляет своих военных для участия в боевых действиях на стороне России и получает на фронте современный боевой опыт.

Об этом заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

По его словам, тысячи северокорейских солдат воюют в Украине, где овладевают новыми методами ведения войны — с применением дронов, элементов искусственного интеллекта, в киберпространстве и с использованием традиционных видов вооружений.

"Война в Украине - это не "где-то далеко". Там северокорейские военные изучают новые способы ведения боя - с дронами, искусственным интеллектом, в киберпространстве и обычным оружием. Когда они вернутся в Северную Корею, встает вопрос: для чего именно этот опыт будет использован и против кого", - подчеркнул глава японского.

Министр отметил, что Японии важно понимать подлинные мотивы участия КНДР в войне против Украины, ведь приобретенный боевой опыт может быть использован в будущих региональных конфликтах в Восточной Азии.

Напомним, по данным украинского ГУР, по состоянию на январь 2026 северокорейские солдаты находятся в Курской области. Оттуда они под командованием офицеров РФ ведут атаки на украинские пограничные регионы.

