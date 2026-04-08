Япония уже начала заменять людей искусственным интеллектом: что происходит

В Японии все активнее заменяют людей работами с элементами искусственного интеллекта. Причина — не только технологическое развитие, но и острая нехватка рабочей силы.

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, страна уже поставила амбициозную цель создать мощный сектор «физического» искусственного интеллекта и занять до 30% мирового рынка к 2040 году.

Почему работы становятся необходимостью

Япония сталкивается с демографическим кризисом: население сокращается уже более десяти лет подряд, а доля трудоспособных граждан падает. В ближайшие десятилетия страна может лишиться еще миллионов работников.

В таких условиях компании вынуждены автоматизировать производство, логистику и даже инфраструктуру. Работы уже работают на заводах, складах и в сервисном секторе, выполняя задачи, которые раньше делали люди.

Эксперты отмечают: если раньше автоматизация была вопросом эффективности, то теперь вопрос выживания экономики.

Сильные стороны Японии

Япония традиционно лидирует в производстве робототехники — еще в 2022 году на ее компании приходилось около 70% мирового рынка промышленных роботов.

Среди ключевых игроков — Toyota Motor Corporation, Mitsubishi Electric и Honda Motor, активно внедряющих автоматизацию.

В то же время стартапы разрабатывают новые программные решения, позволяющие работам работать более автономно и эффективно. Например, компании создают системы, позволяющие работам самостоятельно выполнять складские операции или анализировать среду в реальном времени.

Как меняется рынок

Японское правительство инвестирует миллиарды долларов в развитие искусственного интеллекта и робототехники. Рынок быстро переходит от тестовых проектов к реальному использованию:

в промышленности ежегодно устанавливают десятки тысяч роботов;

в логистике появляются автоматизированные склады;

в инфраструктуре работают роботы-инспекторы.

В частности, SoftBank уже применяет системы, сочетающие искусственный интеллект с работами для выполнения сложных задач без участия человека.

Новая модель экономики

В отличие от США или Китая Япония делает ставку не только на программное обеспечение, но и на сочетание технологий с высокоточным производством.

Эксперты прогнозируют, что будущее отрасли за сотрудничеством крупных корпораций и стартапов: первые обеспечивают масштаб и ресурсы, вторые — инновации.

В результате страна фактически строит новую модель экономики, где работы становятся не дополнением, а необходимой заменой человеческого труда.

