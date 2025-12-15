Япония возвращает двух последних панд Китаю — что произошло

Япония возвращает два последних панд Китая на фоне дипломатического напряжения Фото иллюстративное / © pixabay.com

Япония впервые с 1972 останется без больших панд — символа дружбы между Токио и Пекином. Две последние панды, которые находились в этой в стране, вернутся в Китай.

Об этом в понедельник сообщило правительство Токио, передает japantimes.

Речь идет о близнецах Сяо Сяо и Лей Лей, проживающих в зоопарке Уэно в Токио. Ожидается, что животных отправят в Китай до конца января.

Ранее столичные власти вели переговоры с китайской стороной о продлении их пребывания после запланированного возвращения в феврале или о предоставлении Японии новых панд в пределах аренды. Впрочем, срок обитания животных сократили примерно на месяц из-за графика готовности китайского центра принять панд. Перспектив получения новых животных пока нет — китайская сторона не дала ответа на дальнейшие договоренности.

Возвращение Сяо Сяо и Лей Лей, родившиеся в Токио в 2021 году, будет означать, что Япония впервые за более чем 50 лет останется без панд.

Это решение принято на фоне роста напряженности между Японией и Китаем после заявлений премьер-министра Сана Такаичи в прошлом месяце относительно возможного участия Японии в случае кризисной ситуации вокруг Тайваня.

Сяо Сяо и Лей Лей: что известно о панде в Японии

Панды были впервые переданы Японии в 1972 году после нормализации дипломатических отношений между Токио и Пекином. С этого времени «пандовая дипломатия» Китая реализовывалась в рамках совместных исследовательских программ по сохранению вида. В то же время, все панды, в том числе и рожденные за рубежом, юридически принадлежат Китаю.

В сентябре прошлого года в Китай также вернулись Ри Ри и Шин Шин — известная пара зоопарка Уэно, давшая потомство: Сяо Сяо, Лей Лей и Сян Сян, отправленную в Китай в 2023 году. В июне этого года в Китай вернули и четырех панд, рожденных и выращенных в парке Adventure World в префектуре Вакаяма после завершения контракта.

Еще недавно китайские власти демонстрировали готовность рассмотреть возможность передать Японии новую панду. В апреле представитель МИД Китая заявлял, что Пекин приветствует интерес Японии к международному сотрудничеству в сфере сохранения гигантских панд.

В зоопарке Уэно сообщили, что хотели бы и дальше принимать панд и продолжать совместные научные исследования с Китаем. В то же время администрация ожидает уменьшения количества посетителей после отъезда животных, ведь близнецы являются самыми популярными жителями зоопарка.

Так что посетители парка пока смогут бесплатно увидеть Сяо Сяо и Лей Лей в порядке живой очереди, однако с дневным лимитом. В дальнейшем просмотр будет возможен только по предварительному бронированию — до 4 800 человек в день. В период с 14 по 25 января, в последние 12 дней перед отъездом панд, доступ будет предоставляться по результатам лотереи.

Ожидается, что к моменту возвращения животных в Китай зоопарк посетят около 180 тысяч человек.

Напомним, ранее речь шла о старейших тройняшках-пандах в мире — Мэн Мэн, Шуай Шуай и Ку Ку. Они праздновали день рождения любимым бамбуковым тортом.