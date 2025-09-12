Япония впервые заметила и показала самый грозный авианосец Китая

Фуцзянь / © Getty Images

Япония 11 сентября заметила самый крупный и современный авианосец Китая в Восточнокитайском море. Это явилось первым случаем фиксирования " Фуцзянь ".

Об этом пишет Bloomberg

Как пишет издание, судно плыло примерно в 200 километрах северо-западнее спорного скопления островов, называемых Сенкаку в Японии и Дяоюйдао в Китае. Японский самолет P-3C обнаружил три судна и собрал информацию, говорится в заявлении, опубликованном Объединенным штабным управлением Японии.

Представитель ВМС Китая Лен Говэй заявил, что авианосец «Фуцзянь» сейчас выполняет межрегиональную миссию и прошел через Тайваньский пролив для проведения научно-исследовательских испытаний и учений. Он добавил, что миссия является частью обычного процесса разработки авианосца и не направлена на какую-либо конкретную цель.

"Фуцзянь", третий авианосец Китая. Он является ключевой частью амбиций президента Си Цзиньпина по созданию армии мирового класса до 2049 года. Его водоизмещение составляет более 80 000 тонн.

Корабль был спущен на воду в июне 2022, а первые ходовые испытания он провел в мае 2024 года. Прежде чем судно отправят в полноценную эксплуатацию, оно должно пройти испытание производительности двигателя и систем вооружения.

Китайские военные становятся все более активными в регионе, что вызывает тревогу в Японии, даже несмотря на то, что Токио стремится сохранить экономические связи со своим соседом и крупнейшим торговым партнером.

В июне Япония заявила, что впервые наблюдала, как два других китайских авианосца, «Шаньдун» и «Ляонин», одновременно действовали вблизи японских островов в Тихом океане. В августе прошлого года китайский военный самолет вошел в воздушное пространство Японии, что явилось беспрецедентным шагом.