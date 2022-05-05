Япония ввела дополнительные санкции против РФ: заморожены активы 140 лиц

Новый пакет антироссийских санкций расширит эмбарго на импорт в Россию передовых технологий, в том числе запретит поставки квантовых компьютеров.

Правительство Японии решило ввести дополнительный пакет санкций в отношении РФ из-за развязанной Кремлем войны в Украине.

Об этом сообщил в четверг, 5 мая, премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции по итогам переговоров с британским премьером Борисом Джонсоном в Лондоне, сообщает Reuters.

Новый пакет санкций состоит из четырех основных направлений. "Прежде всего – это замораживание активов еще примерно 140 физических лиц", – отметил глава японского правительства.

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Также новые санкции предусматривают расширение запрета на поставку разной продукции российским компаниям, связанным с военно-промышленным комплексом РФ, расширение списка российских банков, в отношении которых действуют рестрикции, а также расширение эмбарго на импорт в РФ передовых технологий – в частности, введение запрета на поставку квантовых компьютеров.

Конкретные списки санкций будут обнародованы японской стороной в ближайшие дни.

Кисида также пообещал продолжить активную поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

Ранее Япония уже приняла ряд санкций в отношении более 500 граждан России, среди которых представители руководства страны, чиновники и бизнесмены. Кроме того, Япония заморозила активы нескольких банков и около 40 российских организаций и компаний.

Напомним, ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил о необходимости вводить и ужесточать санкции против России.

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