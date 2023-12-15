Япония ввела новый мощный пакет санкций против России: кто попал в "черный список"

Япония ввела санкции против 135 российских и связанных с Россией компаний и физических лиц, помогавших РФ обходить санкционные ограничения.

Об этом сообщило издание Аljazeera.

Япония расширила санкции в отношении 57 российских и 27 белорусских компаний, а также ряда юридических лиц из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана. Среди попавших под санкции российских организаций упоминаются "Юнармия", частная военная компания "Патриот" и Уральский завод гражданской авиации.

Кроме того, под санкции попала заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова и глава Сухопутного штаба войск РФ Александр Лапин.

Япония заморозила активы 19 физических лиц и 43 организаций, непосредственно причастных к "вторжению в Украину или дестабилизации восточной Украины".

Также Япония с 1 января присоединится к западным странам, вводя эмбарго на импорт российских непромышленных алмазов.

Американское издание The Atlantic пишет, что теперь, когда Владимир Путин оказался в войне на истощение, его единственный шанс на победу зависит от того, сможет ли он пережить Украину и ее военных поклонников.

По словам автора Леона Арона, Путин рассчитывает не только на деморализацию украинского народа и на "усталость от Украины" на Западе, но и на то, что у его собственной страны достаточно выносливости для длительной и жестокой борьбы. Однако после почти двух лет, в течение которых Путину в значительной степени удалось изолировать большинство своих подданных от войны, последствия западных санкций в сочетании с астрономическими и постоянно растущими человеческими и денежными затратами на конфликт – наконец-то начинают причинять боль широким массам россиян.

Между тем прямые последствия войны и фискальной расточительности становятся все более очевидными. Военная операция транжирит кремлевские запасы денег. Расходы на оборону, которые составляют около 40% государственного бюджета, в следующем году должны удвоиться. Поскольку примерно 300 миллиардов долларов российских суверенных средств заморожено на Западе, Кремль был вынужден изъять 38 миллиардов долларов из Фонда национального благосостояния на "черный день". Это пятая часть фонда и 2% ВВП страны.

Напомним:

Верховная Рада Украины (ВРУ) 22 ноября утвердила решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести секторальные экономические и другие санкции против России и Белоруссии.

Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, согласно законодательной инициативе №10271, ограничения будут действовать следующие 50 лет.

Он отметил, что новые ограничения коснутся оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ и Белоруссии.

"Указанным решением СНБО поддержал внесенные Кабмином предложения по применению определенных секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в оборонно-промышленной сфере сроком на 50 лет", — говорится в сообщении.

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