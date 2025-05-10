Прекращение войны: Япония выступила с призывом к России

Флаг Японии / © Associated Press

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Премьер-министр Японии Ишиба выступил с письменным обращением к участникам «Виртуальной встречи лидеров Коалиции решительных по отношению к Украине», которую 10 мая организовали Великобритания и Франция с участием президента Владимира Зеленского.

Об этом в сети Х 10 мая сообщило посольство Японии в Украине.

В своем послании глава японского правительства решительно призвал Российскую Федерацию к «конструктивным действиям» ради полного и всеобъемлющего прекращения огня. Он подчеркнул, что мир, к которому стремится Украина, будет оказывать непосредственное влияние на безопасность всего мира, а значит, нуждается в сплоченной поддержке международного сообщества.

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«Справедливый и длительный мир в Украине — это не только региональная, а глобальная цель», — говорится в обращении Кисиды.

Глава японского правительства также подтвердил готовность Токио в дальнейшем способствовать восстановлению и повышению экономической и социальной устойчивости Украины.

Напомним, в Киеве прошла встреча лидеров стран «Коалиции желающих». По ее результатам участники поддержали безусловное и полное прекращение огня в Украине на 30 дней, которое должно начаться с 12 мая.