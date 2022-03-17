Япония зафиксировала четыре российских десантных корабля, которые, вероятно, направляются к украинскому побережью

Япония зафиксировала четыре российских десантных корабля, которые, вероятно, направляются к украинскому побережью

Российские корабли впервые проходят через пролив так близко к японской территории.

Японские военные заметили четыре крупных русских десантных корабля, которые шли на Запад, предположительно в Европу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны Японии.

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В японском минобороны опубликовали фотографии судов, на одном из которых были размещены военные грузовики. Как отмечается, такие суда обычно используются для высадки экспедиционных войск.

На вопрос о том, могут ли эти корабли направляться в Украину, представитель Министерства обороны Японии сказал, что они не знают точно, куда направляются эти суда, однако "это возможно", что они отправятся в Украину.

Морской патруль японских сил самообороны во вторник, 15 марта, впервые зафиксировал российские суда, которые могут перевозить десятки танков, военные машины и сотни военных. Япония наблюдала за этими судами, когда они проходили к западу от Тихого океана до Японского моря через узкий пролив Цуруга, отделяющий главный остров Японии Хонсю от острова Хоккайдо.

Японские военные подчеркнули, что российские корабли впервые проходят через пролив так близко к японской территории.

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