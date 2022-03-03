Япония заморозит активы еще четырех российских банков

Ограничения вступят в силу в начале апреля.
Правительство Японии заморозит активы еще четырех российских банков, чтобы не отставать от последних финансовых санкций Европейского Союза против Москвы, введенных в ответ на ее вторжение в Украину.
Как сообщает японское издание Kyodo, об этом заявил в четверг, 3 марта, министр финансов Японии Шуничи Судзуки.
Решение о введении санкций было принято на следующий день после того, как ЕС заявил об исключении семи российских банков из ключевой международной платежной сети, известной как SWIFT, чтобы воспрепятствовать российской торговле и денежным переводам.
Ранее японское правительство уже заморозило активы трех других банков.
Судзуки заявил журналистам, что Япония поддерживает решение ЕС и добавил в санкционный список другие четыре банка, в отношении которых введены европейские санкции — ВТБ Банк, банк "Открытие", "Совкомбанк" и "Новикомбанк".
Ограничения вступят в силу в начале апреля.
Напомним, что по решению ЕС от международной платежной системы SWIFT для начала отключат семь российских банков.
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