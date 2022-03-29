Япония запрещает экспорт предметов роскоши в РФ: что в списке

Санкции введут с 5 апреля этого года.
Япония продолжает принимать новые санкции в отношении России. Так, в дополнение к имеющимся, Токио запрещает экспортировать в РФ автомобили премиум-класса, драгоценные камни и ювелирные изделия.
Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, пишут росСМИ.
"Правительство приняло решение ввести запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили премиум-класса, драгоценные камни, ювелирные изделия", — сказал министр на пресс-конференции.
Санкции введут с 5 апреля этого года.
Что касается автомобилей, то скорее всего речь идет о марках Infiniti и Lexus, а также некоторых дорогих моделях Toyota.
Ранее сообщалось, что три крупнейших банка Японии прекращают долларовые операции со "Сбербанком".
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