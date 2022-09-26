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Япония запретила экспортировать в Россию товары, связанные с химическим оружием

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Япония запретила экспортировать в Россию товары, связанные с химическим оружием

Фото: Associated Press

Власть озабочена возможностью применения ядерного оружия.

Япония запретила экспорт в Россию товаров, связанных с химическим оружием — это дополнительные антироссийские санкции из-за вторжения в Украину.

Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, пишет Reuters.

В рамках санкций Япония также ввела ограничения в отношении 21 российской компании, в том числе в отношении научных лабораторий.

"Япония глубоко озабочена возможностью применения ядерного оружия во время вторжения России в Украину", — сказал Мацуно, добавив, что Япония будет продолжать работать с международным сообществом, поддерживая Украину и вводя санкции против РФ.

Ранее стало известно, что в рамках ужесточения санкций против России в Евросоюзе рассматривают возможность отключения последнего крупного госбанка страны от международной платежной системы SWIFT.

Речь идет о "Газпромбанке", через который производятся расчеты за газ. Именно это финучреждение может стать первым кандидатом в отключение от SWIFT в восьмом пакете санкций ЕС.

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