Япония заявила, что Россия должна ответить за ужасающие зверства в Украине

Япония заявила, что Россия должна ответить за ужасающие зверства в Украине

Япония подчеркнула, что действия российских солдат нарушают международное гуманитарное право.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Россия должна быть привлечена к серьезной ответственности за свои действия в Киевской области.

Об этом он написал в своем Фейсбуке.

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По словам Кисида, Япония строго осуждает зверства российских солдат в Украине.

"Я глубоко поражен тем, что в окрестностях Киева совершаются ужасные злодеяния против мирных жителей. Убийство невинных гражданских лиц нарушает международное гуманитарное право. Это абсолютно недопустимо, и Япония осуждает это самым решительным образом. Россия должна быть привлечена к строгой ответственности за эти действия", — подчеркнул Кисида.

Напомним, ранее Япония заявила о необходимости и дальше вводить и ужесточать санкции против России.

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