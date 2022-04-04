Япония заявила, что Россия должна ответить за ужасающие зверства в Украине

Япония подчеркнула, что действия российских солдат нарушают международное гуманитарное право.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Россия должна быть привлечена к серьезной ответственности за свои действия в Киевской области.
Об этом он написал в своем Фейсбуке.
По словам Кисида, Япония строго осуждает зверства российских солдат в Украине.
"Я глубоко поражен тем, что в окрестностях Киева совершаются ужасные злодеяния против мирных жителей. Убийство невинных гражданских лиц нарушает международное гуманитарное право. Это абсолютно недопустимо, и Япония осуждает это самым решительным образом. Россия должна быть привлечена к строгой ответственности за эти действия", — подчеркнул Кисида.
Напомним, ранее Япония заявила о необходимости и дальше вводить и ужесточать санкции против России.
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