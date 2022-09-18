Японию накроет мощный тайфун: отменяют поезда и самолеты, людей эвакуируют

Около двух миллионов человек на юго-западе Японии планируют эвакуировать в связи с мощным тайфуном "Нанмадол", который покроет остров Кюсю сегодня, 18 сентября.

Об этом сообщает Kyodo News.

Метеорологическое управление Японии предупреждает, что тайфун широк, а дожди и ветер могут усиливаться даже в отдаленных районах. Обильные осадки ожидаются в западном и некоторых частях восточного района Японии до понедельника, 19 сентября. По прогнозу, тайфун будет двигаться в северо-восточном направлении и проходить через главный остров Японии – Хонсю до вторника, 20 сентября.

В связи с надвиганием тайфуна метеорологическое агентство Японии опубликовало специальное предупреждение для префектуры Кагосима. Местные СМИ подчеркивают, что такие экстренные предупреждения выдают только в случае чрезвычайного явления, которое случается раз в несколько десятилетий и угрожает жизни граждан.

Ожидается, что "Нанмадол" может принести в Кагосим рекордные дожди. Из-за сильных ветров и высоких волн возможны сдвиги и наводнения. В этой связи 965 тысяч домохозяйств было приказано эвакуироваться через приморские города Миядзаки, Кагосима и Амакуса.

Кроме того, с 18 сентября на острове будет полностью приостановлено движение поездов. Ожидается отмена не менее 20 авиаперелетов местного значения.

Напомним, у берегов Гонконга пополам раскололся корабль с экипажем из-за сильных волн, вызванных тайфуном "Чаба".

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