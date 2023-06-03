Японию накрыл мощный тайфун: эвакуируют тысячи людей, есть пропавшие без вести (фото)

Японию покрыл мощный тайфун "Мавр". Сильные ливни угрожают масштабными наводнениями и сходом селевых потоков.

Об этом со ссылкой на японское метеорологическое агентство сообщает NHK и Japan Today.

Метеорологи прогнозируют дождевые облака и сильные осадки над западными префектурами Котти, Вакаяма и Нара несколько следующих дней. Синоптики прогнозируют, что к полудню субботы, 3 июня, на западе страны выпадет от 100 до 250 миллиметров осадков. Именно поэтому возникнет угроза опасных для жизни природных катаклизмов. В частности, оползней и наводнений.

Местные власти призывают жителей префектур быть осторожными из-за возможных селевых потоков, разливов рек и затопления низменностей. Кроме того, им рекомендуют на время переехать в более безопасные места.

В некоторых префектурах Японии ожидаются сильные осадки. / Фото: Associated Press

Между тем в Тойохасе, в центральной японской префектуре Айчи, уже объявили о чрезвычайной эвакуации около 76 тыс. человек, обитающих в бассейнах двух рек, протекающих через город. Город Ивата в префектуре Сидзуока издал подобные предписания некоторым своим жителям из-за опасений, что реки могут выйти из берегов. В префектурах Гифу, Сидзуока, Аити и Миэ по крайней мере 2 млн человек было рекомендовано временно покинуть свое жилье.

В японских префектурах Гифу, Сидзуока, Аити и Миэ 2 млн человек было рекомендовано эвакуироваться. / Фото: Associated Press

В префектуре Вакаяма разыскивают несколько человек, которых считают пропавшими без вести. По предварительной информации, их смыло вод у реки. Кроме того, 80-летняя женщина получила травмы, упав при попытке эвакуации.

Также в стране отменены сотни авиарейсов, остановлено движение поездов по участку Токио — Нагоя.

Тайфун Мавар свирепствует в южной части Японии. / Фото: Associated Press

Как сообщалось, в индийском городе Баласор произошла железнодорожная авария с участием товарного и двух пассажирских поездов, известно о гибели 288 пассажиров, еще около 900 человек получили ранения.

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