Японию накрыл тайфун "Лупит": эвакуируют тысячи людей

На Японию обрушился мощный тайфун "Лупит": правительство страны эвакуировать около 300 тысяч человек.

Об этом сообщает издание Business Standart.

Речь идет о жителях префектур Хиросима, Симанэ и Эхимэ. Кроме того, авиакомпания Japanese airline из-за непогоды отменили 63 рейса в юго-западной части страны. К слову, скорость ветра в пределах тайфуна достигает 23 м/с с порывами до 35 м/с. За сутки может выпасть до 100 миллиметров осадков. Спасатели предупреждают о высоком риске оползней и подтоплений.

Следует заметить, что "Лупит" несколько дней назад налетел на прибрежные провинции Китая. В регионе, кроме ветра, были сильные ливни. Непогода прокатилась и другими регионами.

В свою очередь, синоптики предупреждают, что тайфун движется на северо-восток — к Курильских островов.

Как сообщалось, в конце июля Токио, где происходила Олимпиада-2020, накрыл мощный тайфун. Из-за непогоды в столице Японии отменили все авиарейсы. Соревнования на Олимпийских играх, которые должны были состояться под открытым небом 27 июля перенесено.