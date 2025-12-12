- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 271
- Время на прочтение
- 1 мин
Японию снова всколыхнуло землетрясение: объявлена угроза цунами
В Японии зафиксировано мощное землетрясение. Эксперты предупреждают об опасности.
В Японии снова произошло землетрясение. Геологическая служба США оценила землетрясение в 6,7 балла и отметила, что оно произошло на глубине 44 километра.
Об этом сообщает Reuters.
Японское метеорологическое агентство выдало предупреждение о цунами. Учитывая силу землетрясения, специалисты прогнозируют возможные волны высотой до 1 метра.
Напомним, этот толчок произошел после землетрясения, всколыхнувшего Японию накануне.
Волны высотой до 70 сантиметров зафиксировали в порту Куджи в префектуре Иватэ. Из-за этого повреждено несколько устройств для выращивания устриц.
Около 800 домов остались без электричества, а скоростные поезда «Синкансен» и несколько местных линий в регионе приостановили работу.
Около 480 жителей получили убежище на авиабазе Хачинохе, а для оценки ущерба было задействовано 18 военных вертолетов.