Японию всколыхнули новые землетрясения: возможна ли масштабная катастрофа

Япония / © Reuters

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Правительство Японии в субботу предупредило о возможных новых сильных землетрясениях в водах юго-западнее ее главных островов. При этом людей призывают не верить необоснованным прогнозам комиксов о большой катастрофе.

Об этом пишет Reuters.

Баннер с надписью «Верить в это или нет — решать вам», размещенный рядом с комиксом под названием «Будущее, которое я видел», автором которого является художник манги Рё Тацуки, на полке книжного магазина Village Vanguard в Токио

Что известно о новых землетрясениях в Японии

В пятницу власти эвакуировали некоторых жителей с отдаленных островов вблизи эпицентра землетрясения магнитудой 5,5 баллов у края южного главного острова Кюсю.

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Достаточно сильное землетрясение в четверг было одним из более 1000 толчков на островах префектуры Кагосима за последние две недели, которые подпитали предсказания из комиксов о том, что в этом месяце страну понесет большая катастрофа.

«С нашими современными научными знаниями сложно предсказать точное время, место или масштаб землетрясения», — сказал Аятака Эбита, директор отдела мониторинга землетрясений и цунами Японского метеорологического агентства.

Жителей и гостей страны призывают основывать свое понимание только на научных доказательствах.

Интерпретирование комиксов как предсказание катастрофического события побудило некоторых путешественников избегать Японии. Согласно последним данным, количество посетителей из Гонконга, где широко распространялись слухи, в мае уменьшилось на 11% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

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В этом году у Японии было рекордное количество посетителей, а апрель установил рекордный месячный максимум в 3,9 миллиона путешественников.

Заметим, что землетрясения являются распространенным явлением в Японии, одном из наиболее сейсмически активных регионов мира. На нее приходится примерно пятая часть землетрясений в мире магнитудой 6 или более баллов.

Ранее говорилось, что на юге Японии продолжается интенсивная сейсмическая активность — с 21 июня в районе архипелага Токара произошло более 900 землетрясений.

Как отметил Эбита, активность под морским дном остается высокой, и жителям советуют быть готовы к эвакуации. Только за 10 дней — до 1 июля — на островах зафиксировали более 740 подземных толчков, из которых некоторые достигали 1 и выше по японской шкале интенсивности.

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