Японию всколыхнули сразу три мощных землетрясения

По последним данным, есть жертвы и разрушения.

В Японии произошло три землетрясения. Обрушился ряд построек. По меньшей мере, один человек погиб, более 20 человек получили ранения. В то же время риска цунами нет.

Об этом сообщает Japan Today.

Японское метеорологическое агентство зафиксировало землетрясение магнитудой 6,5 баллов в центральной части региона Исикава на глубине 12 километров. Впоследствии в регионе произошли и другие землетрясения магнитудой 5,8 и 5,5 балла.

По сообщению властей, в регионе есть разрушения, на месте работают специалисты.

Напомним, 25 апреля мощное землетрясение произошло в Индонезии. 7-балльные подземные толчки зафиксировали недалеко от острова Суматра.

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