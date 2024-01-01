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Японию всколыхнуло мощное землетрясение, существует угроза цунами (жуткие видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Японию всколыхнуло мощное землетрясение, существует угроза цунами (жуткие видео)

Цунами / Фото: Associated Press

Есть ли жертвы и пострадавшие — пока не сообщают.

В понедельник, 1 января, на севере центральной части Японии произошло с эмлетрясением магнитудой 7,6 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японскую общественную телекомпанию NHK.

Тем временем японское метеорологическое агентство опубликовало предупреждение о цунами вдоль западных прибрежных районов префектур Исикава, Ниигата и Тояма из-за колебаний.

Согласно данным метеорологического агентства, цунами высотой до 5 метров может достигнуть Ното в префектуре Исикава.

По информации местных СМИ, волны высотой более 1 метра накрыли побережье города Вадзима в префектуре Исикава.

Энергетическая компания "Hokuriku Electric Power" заявила, что проверяет наличие каких-либо нарушений на своих атомных электростанциях.

Есть ли жертвы и пострадавшие — пока не сообщают.

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Напомним, на днях в Румынии зафиксировали землетрясение, почувствованное в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
2740
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