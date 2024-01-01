Японию всколыхнуло мощное землетрясение, существует угроза цунами (жуткие видео)

Есть ли жертвы и пострадавшие — пока не сообщают.
В понедельник, 1 января, на севере центральной части Японии произошло с эмлетрясением магнитудой 7,6 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японскую общественную телекомпанию NHK.
Тем временем японское метеорологическое агентство опубликовало предупреждение о цунами вдоль западных прибрежных районов префектур Исикава, Ниигата и Тояма из-за колебаний.
Согласно данным метеорологического агентства, цунами высотой до 5 метров может достигнуть Ното в префектуре Исикава.
По информации местных СМИ, волны высотой более 1 метра накрыли побережье города Вадзима в префектуре Исикава.
Энергетическая компания "Hokuriku Electric Power" заявила, что проверяет наличие каких-либо нарушений на своих атомных электростанциях.
Есть ли жертвы и пострадавшие — пока не сообщают.
Напомним, на днях в Румынии зафиксировали землетрясение, почувствованное в Украине.
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