Японию затапливает самый мощный тайфун: власть готовится к худшему

В Японии тайфун "Нанмадол" обрушился к западу страны с сильным дождем и сильным ветром. Власти предупреждают о наводнениях и оползнях.

Об этом сообщает Reuters.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что в течение следующих 24 часов ожидается до 400 миллиметров осадков в регионе Токай в центральной части Японии, промышленном центре страны.

Железнодорожный оператор, обслуживающий большой западный остров Японии Кюсю, Kyushu Railway Co заявил, что прекратил работу на весь понедельник. Japan Airline Co Ltd и ANA Holdings отменили около 800 рейсов в сутки.

Около 340 тысяч домохозяйств, большинство из которых на Кюсю, были обесточены и по состоянию на раннее утро понедельника, 19 сентября.

Скорость порывов ветра в зоне тайфуна достигает 234 километров в час. По оценке Метеорологической службы Японии, менее чем за сутки в некоторых местах выпадет или уже выпало около 500 мм осадков. В Лондоне, например, 600-700 мм выпадает в среднем за год.

Тайфун движется через Кюсю на север, в сторону центральной Японии, и, по расчетам ученых, в ближайшее время дойдет и до региона Токио, сохранив при этом значительную часть своего могущества.

"Нанмадол" — это уже 14 тайфун на Тихом океане этого сезона, и самый мощный из достигавших Японии. Представитель Метеорологической службы Японии сказал, что он может оказаться разрушительнее тайфуна "Джеби", который в 2018 году убил в Японии 14 человек и еще семерых — на Тайване.

