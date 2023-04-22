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Японская певица исполнила гимн ОУН на украинском языке – трогательное видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
96
Время на прочтение
1 мин
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Японская певица исполнила гимн ОУН на украинском языке – трогательное видео

Японская певица Оно Аки исполнила гимн ОУН Фото: скриншот с видео

Эта песня также является официальным гимном Вооруженных Сил Украины.

Японская певица Оно Аки исполнила гимн Организации украинских националистов (ОУН) "Зродились ми великої години" на украинском языке.

Видео распространили в соцсетях.

"Зродились ми великої години, 
З пожеж війни і з полум'я вогнів

Плекав нас біль по втраті України,
Кормив нас гніт і гнів на ворогів" – выполнила строчки из песни Оно Аки.

Напомним, "пташка" из Азовстали, сидя на российском танке, спела "Ой у лузі червона калина" посреди Берлина.

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Дата публикации
Просмотры
96
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