Японский дедушка стал миллионером на акциях и назвал главное правило торговли

Сигеру Фудимото / © Bloomberg

Японский инвестор Сигеру Фудзимото, которого местная пресса и инвесторы-любители называют "японским Уорреном Баффетом", рассказал о своем подходе к заработку на фондовом рынке.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Фудзимото начал торговать акциями еще 69 лет назад, когда ему было 19. Сейчас его состояние оценивается примерно в 2 млрд иен — около 14 млн долларов.

Интерес к Фудзимото резко растет всякий раз, когда становится известно о его новых больших вложениях. В частности, после сообщения о том, что он владеет более 5% акций японской компании по управлению недвижимостью Storage-OH Co., ее бумаги подорожали на 17%.

Что известно о "японском Баффете"

До прихода в мир инвестиций Фудзимото занимался бизнесом: он владел зоомагазином в Кобе, а также имел салоны японского маджонга. В 1986 году он продал бизнес и сосредоточился на инвестировании. Карьеру дневного трейдера он начал в 2015 году.

Инвестор внимательно следит за рынком и ищет компании с ростом доходов, прибыли и дивидендов. Также его интересуют бизнесы, выкупающие собственные акции. Среди его нынешних инвестиций – производитель автокомпонентов G-TEKT Corp. и компания Takeuchi Manufacturing, выпускающая строительную технику.

По словам Фудзимото, падение цен на акции может быть лучшим моментом для покупки.

"Когда цены на акции падают – самое время покупать. Но вопрос в том, хватит ли у тебя денег и смелости", – сказал он в комментарии Bloomberg.

В чем его стратегия

Фудзимото подробно записывает все свои сделки и использует технический анализ, в том числе индикаторы RSI и MACD. Каждый день он просыпается примерно в два ночи, чтобы следить за американскими рынками. При этом инвестор не пользуется смартфоном и кредитными картами.

Его подход сочетает в себе фундаментальный анализ, технические индикаторы и долгосрочное содержание перспективных акций. В то же время, он предостерегает молодых инвесторов от чрезмерного увлечения рисковым дневным трейдингом.

"Важно держать хорошие акции долгосрочно. Не стоит покупать и продавать мгновенно", - подчеркнул Фудзимото.

Фудзимото стал одним из символов изменения инвестиционной культуры в Японии. В стране традиционно преобладали сбережения наличными или на банковских депозитах, однако в последние годы власти стимулируют граждан активнее инвестировать, в том числе из-за налоговых льгот по программе NISA.

Несмотря на солидный возраст, Фудзимото продолжает торговать на бирже и делиться своим опытом. Он признается, что иногда недоволен размером своего капитала и считает, что он мог бы заработать больше.

"Инвестирование для меня – это удовольствие. Это интересно, когда ты учишься, анализируешь и видишь результат", – говорит он.

