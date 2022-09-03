Японский производитель грузовиков Hino Motors останавливает строительство завода в России

Японский производитель грузовиков и автобусов Hino Motors, являющийся дочерней компанией Toyota, отказался от планов строительства своего завода в Химках Московской области.

Об этом пишет NHK.

Основными причинами названы задержка строительных работ и налоговые проблемы. Первоначально компания планировала расширить свой бизнес в России путем организации местного производства в ожидании значительного роста спроса на грузовые автомобили в РФ.

В 2023 году на предприятии Hino Motors планировали начать крупноузловую сборку мало- и среднетоннажных грузовиков Hino. Плановый объем производства – 2-3 тысяч единиц.

Напомним, американская корпорация Dell уходит из России и увольняет всех сотрудников.

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