Японский производитель грузовиков Hino Motors останавливает строительство завода в России

Hino Motors сворачивает запуск производства грузовиков в РФ.
Японский производитель грузовиков и автобусов Hino Motors, являющийся дочерней компанией Toyota, отказался от планов строительства своего завода в Химках Московской области.
Об этом пишет NHK.
Основными причинами названы задержка строительных работ и налоговые проблемы. Первоначально компания планировала расширить свой бизнес в России путем организации местного производства в ожидании значительного роста спроса на грузовые автомобили в РФ.
В 2023 году на предприятии Hino Motors планировали начать крупноузловую сборку мало- и среднетоннажных грузовиков Hino. Плановый объем производства – 2-3 тысяч единиц.
Напомним, американская корпорация Dell уходит из России и увольняет всех сотрудников.
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