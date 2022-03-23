Японский производитель шин Yokohama прекращает работу завода в России и пришлет гумпомощь Украине

Японский производитель шин Yokohama прекращает работу завода в России и пришлет гумпомощь Украине

Все из-за российской агрессии в Украине.

Японский производитель шин Yokohama Rubber Co прекращает производство на своем заводе в российском Липецке, которым управляет его дочерняя компания.

Об этом пишет Tire Business со ссылкой на заявление компании.

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В Yokohama Rubber Co заявили – "искренне надеются, что ситуация в РФ и Украине будет решена как можно скорее, а мир и безопасность всех людей будут обеспечены".

"Нашим наибольшим приоритетом является выполнение наших обязанностей перед всеми заинтересованными сторонами, включая сотрудников группы и их семьи, клиентов, агентов и деловых партнеров, и мы уделяем пристальное внимание развивающейся ситуации", — говорится в заявлении компании.

Там добавили, что "продолжат собирать информацию и принимать соответствующие меры в случае необходимости".

Отметим, что мощность завода Yokohoma в Липецке составляет 1,6 млн шин в год.

В то же время Yokohama Rubber сообщила о поддержке гуманитарных усилий для Украины.

"Все мы в Yokohama Rubber хотели бы выразить глубокое соболезнование людям в Украине и близлежащих странах, которые пострадали напрямую", – говорится в сообщении.

Компания и ее фонд выделят в общей сложности 50 млн иен в поддержку украинских беженцев.

Напомним, 15 марта стало известно, что французская компания-производитель шин Michelin (MICP.PA) приостанавливает свою промышленную деятельность в РФ, а также экспорт в страну.