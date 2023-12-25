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Японский роботизированный посадочный аппарат SLIM прибыл на лунную орбиту

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Японский роботизированный посадочный аппарат SLIM прибыл на лунную орбиту

Фото: Space.com

Космический корабль находится на эллиптической орбите.

Японский роботизированный посадочный аппарат SLIM прибыл на лунную орбиту. Это произошло на Рождество, 25 декабря, как и планировалось. Космический корабль вышел на лунную орбиту в 02:51 утра по восточному времени.

Об этом пишет портал Space.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) с удовольствием сообщает, что 25 декабря в 16:51 на лунную орбиту был успешно выведен аппарат SLIM.

Космический корабль находится на эллиптической орбите. Она занимает 6,4 часа, чтобы обогнуть Луну, приближаясь к 373 милям (600 километров) от лунной поверхности в ближайшей точке и достигая 2485 миль (4000 км) в самой дальней.

Эта веха позволяет SLIM достичь цели, чтобы попытаться приземлиться на Луну 19 января. Успех в этой попытке будет историческим; на сегодняшний день только четыре страны — СССР, США, Китай и Индия — совершили мягкую посадку корабля на Луну.

SLIM длиной 8,8 фута (2,7 метра) запущен 6 сентября вместе с мощным рентгеновским космическим телескопом XRISM.

Японские космические корабли развернули на околоземной орбите, а XRISM остается там и сегодня. Но SLIM покинул гравитационный колодец нашей планеты 30 сентября, начав длинный, окружной и энергоэффективный путь к Луне.

Этот поход завершился сегодня, когда SLIM вышел на лунную орбиту. Теперь зонд начнет готовиться к попытке приземления, во время которой он попытается соответствовать требованиям "Лунный снайпер".

"Создав посадочный модуль SLIM, люди сделают качественное смещение в направлении возможности приземляться там, где мы хотим, а не только там, где легко приземлиться, как это было раньше", — отметили в пресс-службе компании.

Напомним, что атмосфера Марса раздулась вчетверо.

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Дата публикации
Просмотры
218
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