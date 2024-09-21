Яркая детонация: беспилотники атаковали склад боеприпасов в Краснодарском крае РФ (видео)

Ночью 21 сентября беспилотники ударили по главному составу артиллерийских боеприпасов РФ в поселке Каменный Тихорецкого района Краснодарского края. На уничтоженных складах хранились боеприпасы из Северной Кореи.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Беспилотники атаковали склад боеприпасов в Краснодарском крае РФ

"Еще один российский арсенал, способный "пережить ядерный удар", сравним с землей из-за "обломков, пожар от которых перешел на взрывоопасные предметы". Быть хорошим!", — отметил он.

Напомним, в РФ заявляют о массированной атаке беспилотников ночью против 21 сентября. В частности, в Краснодарском крае из-за атаки загорелись склады с боеприпасами.

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