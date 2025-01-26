Ярош рассказал, как готовился свергнуть режим Лукашенко

Ярош утверждает, что в 1999 году готовил вооруженное восстание против Лукашенко.

Бывший лидер организации "Правый сектор", известный представитель правых сил Дмитрий Ярош рассказал, что в 1999 году проводил подготовку к свержению режима Лукашенко в Беларуси.

Об этом Ярош рассказал в Facebook по случаю очередных "перевыборов" белорусского диктатора.

"Открою великую тайну. Когда-то, очень давно, в 1999-м, я, вместе с белорусскими побратимами, готовил ликвидацию внутриоккупационного режима Беларуси. Ездили по территории дружественного народа, творили вместе экспедиционные подразделения, обучали и вооружали их, проводили боевое согласование", – пишет Ярош.

По его словам, план был реальным, но белорусских меценатов, финансировавших замысел, тогда остановил уход Ельцина от власти в России и приход Путина на "царский трон". По мнению националиста, если бы замысел изменения власти в Беларуси удался, история восточной Европы была бы совсем другой.

"В ближайшее время Беларусь будет самостоятельной и в союзе с Украиной, Польшей, Балтией и т.д. Время придет. Это – наше геополитическое будущее", – убежден Ярош.

Напомним, что сегодня, 26 января, в Беларуси самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, управляющий страной уже более 30 лет, проводит уже седьмые "перевыборы" самого себя.

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