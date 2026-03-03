- Дата публикации
-
"Ящик Пандоры": почему ЕС тормозит быстрое членство Украины
Несмотря на стремление обеспечить быстрое вступление Украины в Европейский Союз до 2027 года, ряд европейских стран сопротивляются этой идее из-за опасений темпов реформ и уровня коррупции.
Стремление Украины к ускоренному вступлению в Европейский Союз как части мирного соглашения столкнулось с жестким сопротивлением со стороны ряда правительств ЕС. Европейские столицы опасаются «ящика Пандоры», который может открыть столь быстрый процесс.
Об этом пишет Reuters.
Почему ЕС не готов к быстрому расширению
Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на дате вступления до 2027 года в надежде, что это гарантирует государству безопасность и процветание. Четкий путь к членству должен стать ключевым аргументом для украинского общества в случае заключения любого мирного соглашения.
Однако даже такие влиятельные государства как Франция и Германия частно выражают скептицизм относительно сокращенного пути для Украины. Главное опасение европейских дипломатов состоит в том, что после досрочного получения членства Киев может остановить проведение жизненно важных реформ, в частности, в сфере борьбы с коррупцией. Некоторые западноевропейские чиновники откровенно заявляют, что Украина просто не готова к вступлению из-за проблем с коррупцией.
Позиция Украины и альтернативные варианты
Украинская сторона пытается успокоить партнеров. Вице-премьер-министр и главный переговорщик с ЕС Тарас Качка предложил ввести систему мониторинга соблюдения демократических стандартов и переходный период перед получением европейских сельскохозяйственных субсидий.
"Это необходимо для мирного процесса, для установления долговременного и справедливого мира в Европе", - подчеркнул Тарас Качка.
Несмотря на предложения президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен по поводу поэтапного вступления, известного как «обратное расширение», европейские правительства остаются непоколебимыми. Вместо полноценного членства в ближайшие несколько лет аналитики прогнозируют для Украины ускоренную интеграцию: доступ к единому рынку, а также постепенное участие в европейских программах и политиках.
