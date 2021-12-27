Ясновидящая Ванга предсказала на 2022 год новую пандемию и нашествие инопланетян

Ясновидящая Ванга предсказала на 2022 год новую пандемию и нашествие инопланетян

Мир может атаковать еще одна пандемия.

Ясновидящая Ванга, которая умерла еще в 1996 году, продолжает шокировать мир пророчествами. В этот раз на 2022 год. Среди них, помимо прочих, стихийные бедствия, водный кризис и вторжение инопланетян.

Об этом пишет издание The Mirror.

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К концу следующего года Ванга прогнозирует недостаток воды, что приведет к политическим последствиям, а также захват виртуальной реальности. Люди, мол, будут "пропадать в Интернете" еще больше, чем сейчас.

Кроме того, мир может атаковать еще одна пандемия, обнаруженная на этот раз в Сибири. К людям она попадет в результате изменения климата.

Напомним, что в Бельгии от коронавируса умер трехкратный чемпион мира по кикбоксингу.

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