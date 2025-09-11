"Явка с повинной": в ГУР указали на российский след в протестах во Франции

Российский мессенджер Telegram Павла Дурова

Заявление основателя Telegram Павла Дурова об использовании этого мессенджера как «инструмента» для организации протестов во Франции свидетельствует о российском следе движения Bloquons tout («Заблокируем все»), которое якобы спонтанно появилось в социальных сетях.

На это обратил внимание представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в своей заметке в сети Facebook.

Представитель украинской военной разведки опубликовал скриншот сообщения Дурова.

В нем говорится о том, что российский бизнесмен гордится тем, что его Telegram стал «инструментом протестов во Франции против провальной политики Макрона».

«Явка с повинной — это точно не свобода слова, это инструмент терроризма, хаоса и путинских спецслужб», — подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР добавил, что Украина очень опаздывает «с важными, для безопасности нашего государства, решениями», имея в виду запрет использования этого российского мессенджера.

Как сообщалось ранее, участники движения Bloquons tout во Франции блокируют дороги, что повлекло значительные перебои в работе транспорта. В крупных городах возникли столкновения с полицией, которые привели к сотням арестов.

Напомним, мессенджер Telegram может быть запрещен в Украине на законодательном уровне. Несмотря на свою популярность, он остается уязвимым каналом для распространения российской пропаганды и деструктивного контента. По словам председателя ВР Руслана Стефанчука, запрет платформы обсуждается не по политическим мотивам, а исключительно из соображений безопасности.