- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 173
- Время на прочтение
- 1 мин
"Явка с повинной": в ГУР указали на российский след в протестах во Франции
Представитель украинской военной разведки опубликовал скриншот сообщения Дурова, в котором он признает использование этого мессенджера для организации протестов.
Заявление основателя Telegram Павла Дурова об использовании этого мессенджера как «инструмента» для организации протестов во Франции свидетельствует о российском следе движения Bloquons tout («Заблокируем все»), которое якобы спонтанно появилось в социальных сетях.
На это обратил внимание представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в своей заметке в сети Facebook.
Представитель украинской военной разведки опубликовал скриншот сообщения Дурова.
В нем говорится о том, что российский бизнесмен гордится тем, что его Telegram стал «инструментом протестов во Франции против провальной политики Макрона».
«Явка с повинной — это точно не свобода слова, это инструмент терроризма, хаоса и путинских спецслужб», — подчеркнул Юсов.
Представитель ГУР добавил, что Украина очень опаздывает «с важными, для безопасности нашего государства, решениями», имея в виду запрет использования этого российского мессенджера.
Как сообщалось ранее, участники движения Bloquons tout во Франции блокируют дороги, что повлекло значительные перебои в работе транспорта. В крупных городах возникли столкновения с полицией, которые привели к сотням арестов.
Напомним, мессенджер Telegram может быть запрещен в Украине на законодательном уровне. Несмотря на свою популярность, он остается уязвимым каналом для распространения российской пропаганды и деструктивного контента. По словам председателя ВР Руслана Стефанчука, запрет платформы обсуждается не по политическим мотивам, а исключительно из соображений безопасности.