Мир
173
1 мин

"Явка с повинной": в ГУР указали на российский след в протестах во Франции

Представитель украинской военной разведки опубликовал скриншот сообщения Дурова, в котором он признает использование этого мессенджера для организации протестов.

Богдан Скаврон
Российский мессенджер Telegram Павла Дурова

Заявление основателя Telegram Павла Дурова об использовании этого мессенджера как «инструмента» для организации протестов во Франции свидетельствует о российском следе движения Bloquons tout («Заблокируем все»), которое якобы спонтанно появилось в социальных сетях.

На это обратил внимание представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в своей заметке в сети Facebook.

Представитель украинской военной разведки опубликовал скриншот сообщения Дурова.

В нем говорится о том, что российский бизнесмен гордится тем, что его Telegram стал «инструментом протестов во Франции против провальной политики Макрона».

«Явка с повинной — это точно не свобода слова, это инструмент терроризма, хаоса и путинских спецслужб», — подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР добавил, что Украина очень опаздывает «с важными, для безопасности нашего государства, решениями», имея в виду запрет использования этого российского мессенджера.

Как сообщалось ранее, участники движения Bloquons tout во Франции блокируют дороги, что повлекло значительные перебои в работе транспорта. В крупных городах возникли столкновения с полицией, которые привели к сотням арестов.

Напомним, мессенджер Telegram может быть запрещен в Украине на законодательном уровне. Несмотря на свою популярность, он остается уязвимым каналом для распространения российской пропаганды и деструктивного контента. По словам председателя ВР Руслана Стефанчука, запрет платформы обсуждается не по политическим мотивам, а исключительно из соображений безопасности.

173
