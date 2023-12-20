Россия хочет закупить цыплят и яйца у Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку сама не сможет себя обеспечить.

Россия хочет закупать у Европейского союза и Соединенных Штатов цыплят и яйца из-за кризиса собственного производства.

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В частности, разрешение на закупку цыплят и яиц получило челябинское предприятие ООО "Ломанн Бридерс Рус", сообщает прессслужба регионального управления Россельхознадзора.

"В декабре 2023 года управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областях провело комиссионное обследование ООО "Ломанн Бридерс Рус" на право импорта суточных цыплят и инкубационного яйца из США, Евросоюза, Бразилии. Предприятие отвечает установленным требованиям и рекомендуется для импорта .

Кроме того, в сообщении указывается, что о поступлении каждой партии яиц и цыплят предприятие обязано уведомить органы санитарно-ветеринарного контроля.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Путин сделал очередное циничное заявление по поводу войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что российский солдат пожаловался на низкий уровень обеспечения штатным вооружением.

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