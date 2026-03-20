"Яйца с одного лотка": Орбан распространил новую политическую рекламу с Зеленским
На предвыборных плакатах партии «Фидес» украинского президента Зеленского изобразили вместе с лидером венгерской оппозиции Петером Мадяром.
Перед парламентскими выборами, которые состоятся в Венгрии 12 апреля, партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» продолжает использовать в негативном контексте образ украинского президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает издание «Новости. Live», опубликовав видео из столицы страны Будапешта.
На опубликованных кадрах — предвыборные плакаты партии «Фидес», на которых Зеленского изобразили вместе с лидером венгерской оппозиции Петером Мадьяром, проевропейским кандидатом и главным соперником Орбана.
«Зеленский и Мадьяр — яйца с одного лотка», — говорится в подписи под изображениями украинского и венгерского политиков.
По словам очевидцев, новая политическая реклама от Орбана заполонила весь Будапешт.
Партия венгерского премьер-министра, который отчаянно пытается сохранить свою власть в стране, такими плакатами пытается убедить избирателей, что Мадьяр якобы будет действовать в интересах Украины, а не Венгрии.
За три недели, которые остались до парламентских выборов, партия «Фидес», по результатам соцопросов», проигрывает оппозиционной партии «Тиса» с отрывом в 10-12%.
Антиукраинские провокации Орбана перед выборами
Напомним, в феврале Орбан опубликовал в Сети дерзкое видео, где обвинил Зеленского и Украину во вмешательстве в предстоящие венгерские выборы из-за якобы финансирования оппозиционной партии «Тиса». Он заявил, что Киев стремится к хаосу в Венгрии и прибегает к шантажу, блокируя нефтепровод «Дружба».
Впоследствии партия Орбана «Фидес» распространила созданное ИИ видео с имитацией казни венгерского солдата, чтобы запугать избирателей втягиванием в войну в Украине из-за политики Брюсселя.
Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети откровенно украинофобское видео, в подписи к которому лицемерно пожаловался, что украинцы якобы угрожают его семье.
Издание France24 отметило, что премьер Венгрии Виктор Орбан активно использует тему Украины в своей предвыборной кампании, формируя образ внешней угрозы.