Йеменские хуситы атакуют корабли в Красном море – союзники Ирана угрожают судоходству

Хуситский режим имеет всестороннюю поддержку со стороны Ирана, в то время как международно признанное правительство опирается на поддержку Саудовской Аравии.

Йеменские хуситы усилили свою роль в конфликте на Ближнем Востоке, атакуя суда в южной части Красного моря, которые, как они заявляют, направлены на поддержку палестинцев, когда Израиль и ХАМАС ведут войну.

Об этом пишет Reuters.

Поддерживаемые Ираном хуситы контролируют север Йемена и его побережье Красного моря. С начала войны между Израилем и ХАМАСом хуситы пытаются атаковать Израиль ракетами и беспилотниками.

Лозунг хуситов: "Смерть Америке, смерть Израилю, проклятие евреям и победа ислама".

В воскресенье, 3 декабря, в Красном море американский военный корабль и несколько коммерческих судов подверглись нападению. Позже боевики-хуситы в Йемене заявили о нападениях на два корабля, которые, по их мнению, были связаны с Израилем, но не признали, что целью был корабль ВМС США.

По данным Центрального командования США, американский эсминец ответил на сигналы бедствия и оказал помощь после запуска ракет и беспилотников с территории, контролируемой хуситами.

Вооруженные силы США заявили, что у них есть все основания полагать, что атаки на коммерческие суда были "полностью разрешены" Ираном.

Исторический аспект

Хуситы (их еще называют Хуси или Ансар Аллах) – военизированная шиитская структура-зейдитов, которая уже около 30 лет действует на территории Йемена. Группа названа в честь ее основателя и бывшего руководителя Хусейна аль-Хуси, убитого йеменскими армейцами в сентябре 2004 года.

Хуситы действуют на территории северного Йемена, на границе с Саудовской Аравией, с которой также воюют, поскольку те еще раньше захватили часть йеменской территории, и являются союзниками США и выступают за официальное правительство Йемена.

Хуситы стремятся восстановить теократическое государство, действовавшее и в Йемене до 1962 года. Для этого они используют все возможные методы, в том числе и террористические.

Помимо народной поддержки со стороны шиитов (составляющих 30-40% населения страны) хуситы имеют военную и финансовую поддержку от Ирана. Они напоминают группировку Хезболла, которая действует на территории Ливана и также сформировала "государство в государстве". У хуситов и Хезболлы одинаковые враги – Израиль и США, и такие же союзники – ХАМАС, Иран, Россия.

Военный спикер хуситов 31 октября 2023 года заявил, что группировка имеет "большое количество" баллистических ракет и беспилотников для ударов по Израилю.

Группа создала огромный арсенал, который она продемонстрировала на публичном параде в сентябре, демонстрируя неповиновение после десятилетия войны.

По словам экспертов, ракеты хуситов Tofan, Borkan и Quds созданы по образцу иранского оружия. Они могут поражать цели на расстоянии до 2000 км.

Во время войны в Йемене хуститы десятки раз запускали эти ракеты по Саудовской Аравии. В сентябре хуситы впервые показали зенитные ракеты Barq-2, морские ракеты, истребитель Миг-29 и вертолеты.

В своих операциях против судов в Красном море хуситы также использовали быстроходные лодки, оснащенные пулеметами.

Коалиция под руководством Саудовской Аравии обвиняет Иран в вооружении, обучении и финансировании хуситов. Хуситы же отрицают это и говорят, что разрабатывают собственное оружие.

Напомним, президент Ирана летит в Москву на встречу с Путиным.

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