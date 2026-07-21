- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 78
- Время на прочтение
- 1 мин
Йеменские хуситы объявили о начале блокады Саудовской Аравии
Такие действия они объяснили ответом на атаки и блокаду Эр-Рияда.
Йеменские хуситы заявили о начале блокады Саудовской Аравии и объявили всеобщую мобилизацию на подконтрольных территориях.
Об этом заявил военный представитель йеменских хуситов Яхья Сари, сообщает Reuters.
В своем заявлении Сари назвал Саудовскую Аравию «преступным государством» и заявил, что хуситы руководствуются принципом «глаз за око». По его словам, блокада вступает в силу немедленно после оглашения заявления.
Представитель группировки также подчеркнул, что эти действия являются ответом на саудовскую блокаду и атаки на территории, находящиеся под контролем хуситов.
Кроме того, хуситы объявили всеобщую мобилизацию на подконтрольных им территориях.
Эскалация прошла на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном. Хуситы являются союзниками Тегерана и пользуются его поддержкой.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия призывает США свернуть эскалацию против Ирана из-за опасений блокады Красного моря.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп оказался в затруднительном положении в противостоянии с Ираном, где контроль над Ормузским проливом стал главным рычагом влияния Тегерана.