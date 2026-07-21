Йеменские хуситы объявили о начале блокады Саудовской Аравии

Йеменские хуситы / © Getty Images

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Йеменские хуситы заявили о начале блокады Саудовской Аравии и объявили всеобщую мобилизацию на подконтрольных территориях.

Об этом заявил военный представитель йеменских хуситов Яхья Сари, сообщает Reuters.

В своем заявлении Сари назвал Саудовскую Аравию «преступным государством» и заявил, что хуситы руководствуются принципом «глаз за око». По его словам, блокада вступает в силу немедленно после оглашения заявления.

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Представитель группировки также подчеркнул, что эти действия являются ответом на саудовскую блокаду и атаки на территории, находящиеся под контролем хуситов.

Кроме того, хуситы объявили всеобщую мобилизацию на подконтрольных им территориях.

Эскалация прошла на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном. Хуситы являются союзниками Тегерана и пользуются его поддержкой.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия призывает США свернуть эскалацию против Ирана из-за опасений блокады Красного моря.

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Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп оказался в затруднительном положении в противостоянии с Ираном, где контроль над Ормузским проливом стал главным рычагом влияния Тегерана.

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