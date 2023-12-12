Йеменские хуситы усилили атаки в Красном море и нанесли ракетный удар по танкеру – ВМС США

Йеменские хуситы атаковали крылатой ракетой наземного базирования коммерческий танкер Strinda в Красном море. В результате удара на судне произошел пожар, есть серьезные повреждения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американских военных.

Атака на танкер произошла примерно в 111 км к северу от пролива Баб-эль-Мандебского, около 23:00 по Киеву вчера, 11 декабря.

Рядом с поврежденным танкером находился эсминец ВМС США USS Mason, который оказывал помощь экипажу.

"Кораблей США поблизости не было во время атаки, но USS MASON (эсминец ВМС США) ответил на вызов M/T STRINDA и оказывает помощь", — заявили в Центральном командовании вооруженных сил США.

После ракетного удара судно не потеряло ход и двигалось в течение нескольких часов после нападения.

Танкер под норвежским флагом принадлежит компании Mowinckel Chemical Tankers из Норвегии. Сообщается, что судно перевозило масло и биотопливо из Малайзии в Венецию.

Атаки хуситов на корабли в Красном море

Хуситы, являющиеся союзниками Ирана, вмешались в конфликт Израиля и ХАМАСа после нападения боевиков 7 октября. Йеменские хуситы атакуют суда в Красном море и наносят удары беспилотниками и ракетами по территории Израиля.

Хуситы заявили, что будут атаковать все корабли, следующие в Израиль, независимо от их национальности, и предостерегли международные судоходные компании от работы с израильскими портами.

В октябре действовавший на Ближнем Востоке военный корабль ВМС США обстреляли у побережья Йемена. Считается, что 2-3 ракеты были выпущены боевиками-хуситами, поддерживаемыми Ираном.

На днях Франция заявила, что один из ее военных кораблей в Красном море атаковали беспилотники. Министерство обороны Франции не уточнило, кто именно обстрелял судно, но указало, что дроны прилетели со стороны Йемена. Оба дрона были перехвачены и сбиты.

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