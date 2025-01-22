Йеменские хуситы уволили экипаж судна "Galaxy Leader": среди членов команды — украинцы

Йеменские хусы освободили экипаж Galaxy Leader после более чем года плена.

Поддерживаемые Ираном йеменские боевики-хуситы освободили моряков суда Galaxy Leader, среди которых есть украинцы. Судно они были захвачены в Красном море в ноябре 2023 года.

Об этом пишет AP.

Отмечается, что йеменские хуситы освободили экипаж Galaxy Leader после того, как они больше года назад захватили судно под флагом Багамских островов у йеменского побережья Красного моря.

Повстанцы заявили, что уволили моряков после посредничества Омана, долгое время являвшегося посредником с хуситами. Оман не сразу подтвердил освобождение, хотя реактивный самолет Королевских ВВС Омана совершил рейс в Йемен в среду и взлетел снова примерно через час после объявления хуситов.

Хуситы также сообщили, что ХАМАС отдельно попросил их освободить экипаж корабля из 25 человек, среди которых были моряки из Филиппин, Болгарии, Румынии, Украины и Мексики.

"Этот шаг является поддержкой соглашения о прекращении огня в Газе", – говорится в заявлении хуситов

"Этот жест хуситов может быть мерой доброй воли в отношении новой администрации Трампа, которая имеет целью отсрочить признание их иностранной террористической организацией", — сказал йеменский эксперт Мохаммед аль-Баша

Комментариев МИД Украины об украинских моряках и их количестве пока не было.

Напомним, хуситы захватили судно Galaxy Leader 19 ноября 2023 года в Красном море.

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