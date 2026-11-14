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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2006
Время на прочтение
2 мин

"Й***на, с**а, украинка, н***й": белорусска попала в скандал после проигрыша Свитолиной (видео)

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила белоруску Арину Соболенко на итоговом турнире WTA Finals и вышла в полуфинал.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
1 комментарий
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Арина Соболенко

Арина Соболенко / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Арину Соболенко на Итоговом турнире WTA Finals и вышла в полуфинал соревнований.

Однако после матча внимание привлекло не только спортивное противостояние, но и скандальное видео по телетрансляции, на котором белорусская теннисистка, вероятно, произнесла оскорбительную фразу в адрес украинцев.

Элина Свитолина победила Арину Соболенко и вышла в полуфинал WTA Finals

Матч третьего тура группового этапа между Элиной Светолиной и Ариной Соболенко завершился победой украинки со счетом 6:3, 3:6, 6:1. Таким образом, Свитолина впервые за шесть лет обыграла белорусскую теннисистку.

Победа позволила украинцы занять второе место в группе и пробиться в полуфинал Итогового турнира WTA. Для Соболенко, занимающей второе место в мировом рейтинге WTA, поражение в решающем сете со счетом 1:6 означало досрочный вылет из турнира.

После поединка в соцсетях начали массово распространять видео с эпизодом с участием Соболенко. Во время третьего гейма решающего сета камеры зафиксировали, как белорусская теннисистка эмоционально выражается на русском языке.

По версии издания Sport24, проанализировавшему эпизод по движениям губ, спортсменка произнесла: «Й***на, с**а, украинка, н***й».

© sostav.ua

Официальных комментариев от самой теннисистки или руководства WTA по этому инциденту пока не поступало.

Как пользователи соцсетей отреагировали на скандальную выходку Соболенко после матча со Свитолиной

Видео с инцидентом мгновенно разошлось по Сети. Болельщики и спортивные сообщества активно обсуждают поведение белорусской теннисистки и призывают WTA дать официальную оценку вероятному неуважению к украинской спортсменке.

Украинский сегмент соцсетей также традиционно отреагировал волной мемов:

Напомним, Украина впервые была представлена двумя теннисистками на Итоговом турнире WTA-2026. Кроме Элины Свитолиной, в соревнованиях принимала участие Марта Костюк, которая попала в основную сетку после снятия Елены Рыбакиной. Однако украинка потерпела три поражения на групповом этапе и не смогла выйти в полуфинал. В последнем матче она уступила американке Кори Гауффу со счетом 4:6, 5:7.

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Комментарии (1)
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tor8485
17:23, 2026.11.14
Іди тепер з Лукашем збирай картоплю.
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