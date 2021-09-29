YouTube безвозвратно удалил два немецких канала пропагандистов Russia Today

В свою очередь в России обвинили Берлин в разжигании "медийной войны".

YouTube удалил два немецкоязычных канала Russia Today — RT DE и Der Fehlende Part (DFP) без возможности восстановления аккаунта.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"YouTube имеет четкие правила сообщества, в которых изложено, что разрешено на платформе. RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила ложной информации о COVID-19. Это привело к прекращению их прав на публикацию видео", — объяснили в компании.

Также читайте Российский пропагандист Киселев заразился COVID-19 и с двусторонней пневмонией оказался в больнице

Во время приостановления прав пропагандисты пытались обойти ограничения, используя другой канал. В конце концов оба канала были закрыты.

Главный редактор Russia Today, известная пропагандистка Маргарита Симоньян, которая ранее приглашала сотрудников "каналов Медведчука" на работу в РФ, обвинила Германию в "медийной войне".

"Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России "Дойче Велле" и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. Я уже молчу о санкциях в отношении самого YouTube", — написала Симоньян в Тwitter.

Также она добавила, что Люксембург тоже отказал Russia Today в выдаче лицензии на вещание.

Между тем МИД России уже обвинило Германию в закрытии этих каналов. Подопечные скандального Лаврова утверждают, что Берлин "хочет заглушить неудобные для себя источники информации". Министерство обещает принять "соответствующие симметричные меры в отношении немецких СМИ в России".

Напомним, что в марте 2021 года Германия заблокировала счета Russia Today и Ruptly. В Кремле тогда угрожали жесткой ответом.

Самый прибыльный пропагандист России – "Секретные материалы"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку