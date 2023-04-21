YouTube молниеносно удалил видео ЧВК "Вагнер" по требованию министра культуры

На видеохостинге YouTube удалили видео ЧВК "Вагнер", которое получило более 1 миллиона просмотров. Так, в компании отреагировали на требование Украины прекратить распространение рекламы по вербовке наемников.

Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, поблагодарив за оперативность.

По словам министра, он обратился с официальным письмом к главному исполнительному директору YouTube, LLC Нилу Мохану с просьбой принять конкретные меры для мониторинга и прекращения интернет-деятельности "Вагнера".

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"Мы считаем совершенно недопустимым факт, когда самый большой в мире видеохостинг позволяет беспрепятственно рекламироваться на своей площадке транснациональной преступной организации, которой "Вагнер" официально признан в США, Великобритании и ЕС. Такие проявления российской гибридной войны необходимо прекращать как можно скорее для стабильности демократического мира”, — говорилось в этом обращении.

Министр подчеркнул, что IT-гиганты типа TikTok или YouTube, несмотря на наличие достаточно жесткой редакционной политики, служат для РФ эффективными рекламными площадками для масштабирования, омоложения аудитории и вербовки новых наемников.

В YouTube оперативно отреагировали на обращение, выполнив просьбу удалить видео. Также были удалены каналы, их распространявшие.

Напомним, США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией.

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