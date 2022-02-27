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YouTube отключил Russia Today возможность зарабатывать на рекламе

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YouTube отключил Russia Today возможность зарабатывать на рекламе

RT и ряд других каналов больше не будут доступны в Украине из-за запроса правительства.

Видеосервис YouTube отключил российскому пропагандистскому каналу Russia Today и другим российским каналам возможность получать деньги за рекламу, транслируемую с видео.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя YouTube Фаршада Шадлу.

В то же время, Russia Today в Telegram добавил скриншот, на котором изображено, что у его канала отключена монетизация.

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YouTube заявил, что "останавливает возможность монетизации ряда каналов на YouTube, в том числе нескольких российских каналов, связанных с недавними санкциями".

Ранее ЕС ввел санкции в отношении отдельных лиц, в частности Маргариты Симоньян, которую назвал главным редактором RT и "центральной фигурой" российской пропаганды.

По словам Шадла, видео с таких каналов будут реже появляться в рекомендациях.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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