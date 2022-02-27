YouTube отключил Russia Today возможность зарабатывать на рекламе

RT и ряд других каналов больше не будут доступны в Украине из-за запроса правительства.

Видеосервис YouTube отключил российскому пропагандистскому каналу Russia Today и другим российским каналам возможность получать деньги за рекламу, транслируемую с видео.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя YouTube Фаршада Шадлу.

Также читайте Ткаченко призвал ЕС блокировать пропагандистские каналы России

В то же время, Russia Today в Telegram добавил скриншот, на котором изображено, что у его канала отключена монетизация.

YouTube заявил, что "останавливает возможность монетизации ряда каналов на YouTube, в том числе нескольких российских каналов, связанных с недавними санкциями".

Ранее ЕС ввел санкции в отношении отдельных лиц, в частности Маргариты Симоньян, которую назвал главным редактором RT и "центральной фигурой" российской пропаганды.

По словам Шадла, видео с таких каналов будут реже появляться в рекомендациях.